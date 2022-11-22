199 ₽/пог. м
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199 ₽/пог. м
265 ₽/пог. м
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265 ₽/пог. м
265 ₽/пог. м
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265 ₽/пог. м
459 ₽/пог. м
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459 ₽/пог. м
499 ₽/пог. м
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499 ₽/пог. м
499 ₽/пог. м
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499 ₽/пог. м
560 ₽/пог. м
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560 ₽/пог. м
595 ₽/пог. м
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595 ₽/пог. м
595 ₽/пог. м
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595 ₽/пог. м
599 ₽/пог. м
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599 ₽/пог. м
607 ₽/пог. м
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607 ₽/пог. м
615 ₽/пог. м
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615 ₽/пог. м
622 ₽/пог. м
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622 ₽/пог. м
693 ₽/пог. м
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693 ₽/пог. м
720 ₽/пог. м
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720 ₽/пог. м
790 ₽/пог. м
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790 ₽/пог. м
858 ₽/пог. м
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858 ₽/пог. м
890 ₽/пог. м
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890 ₽/пог. м
915 ₽/пог. м
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1 825 ₽/шт
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1 825 ₽/шт
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Теневой плинтус для пола изготовлен из высококачественного алюминия, прочный и долговечный, а также легко моется и устойчив к воздействию влаги.
Основная функция — создание парящих стен без накладного плинтуса. Теневой плинтус прячется под стеной, а стена, словно парит над полом. Светодиодная лента поможет создать стены, парящие над мягким рассеянным светом.
Профиль доступен в различных цветах, что позволяет вам подобрать его под вашу цветовую гамму и стиль интерьера. Благодаря своему универсальному дизайну, он подходит для любых помещений — от гостиной и спальни до кухни и ванной комнаты.
Установка теневого плинтуса
Самый главный нюанс — установить его до выравнивания стен на основание стены. Напольное покрытие клеевого типа подводится вплотную к профилю. Замковые покрытия укладываются с зазором, который можно закрыть микроплинтусом, уголком, либо выбрать скрытый плинтус с нижней пяточкой.
Основная функция — создание парящих стен без накладного плинтуса. Теневой плинтус прячется под стеной, а стена, словно парит над полом. Светодиодная лента поможет создать стены, парящие над мягким рассеянным светом.
Профиль доступен в различных цветах, что позволяет вам подобрать его под вашу цветовую гамму и стиль интерьера. Благодаря своему универсальному дизайну, он подходит для любых помещений — от гостиной и спальни до кухни и ванной комнаты.
Установка теневого плинтуса
Самый главный нюанс — установить его до выравнивания стен на основание стены. Напольное покрытие клеевого типа подводится вплотную к профилю. Замковые покрытия укладываются с зазором, который можно закрыть микроплинтусом, уголком, либо выбрать скрытый плинтус с нижней пяточкой.