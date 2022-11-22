Купить плинтус в Москве, Санкт-Петербурге с доставкой по России
Прежде чем купить плинтус напольный, важно правильно выбрать материал, из которого он выполнен, а также тип установки и дизайн.
Какой материал выбрать
По типу материала они делятся на:
- пластиковые;
- МДФ;
- дюрополимер;
- полиуретановые;
- LDF;
- алюминиевые;
- кварцевые;
- пробковые;
- деревянные.
От материала зависит не только тип и внешний вид изделия, но и возможность его применения в том или ином помещении. Для помещений с возможным повышением или скачками влажности, риском протечки воды (при наличии посудомоечной и стиральной машины, труб водоснабжения и т.д.) следует выбирать водостойкие материалы. Отличный плинтус для кухни и ванной комнаты — это пластиковый, дюрополимерный, алюминиевый.
Плинтус для гостиной может быть выполнен и из материалов, менее устойчивых к влажности — МДФ, LDF, полиуретан (не стабилен в размерах при перепадах влажности). В спальне, детской комнате важна экологичность. Дерево или пробка станет идеальным вариантом, также подойдут ЛДФ и МДФ плинтусы.
Для помещений с высокой нагрузкой (коридоры, холлы, офисы, бутики, салоны красоты) нужно выбирать более прочные изделия. Отлично подойдет алюминий. Сами по себе пластиковые профили прочные, а вот заглушки у них часто отлетают. Для интенсивной эксплуатации можно выбрать и дюрополимер, МДФ, окрасив их в нужный цвет. При необходимости можно будет обновить их новой краской.
Выбираем плинтус по типу монтажа
По типу установки профили также различаются. Дюрополимер и полиуретан приклеиваются монтажным клеем, а их стыки склеивают стыковочным. МДФ плинтус можно монтировать при помощи специальных монтажных клипс или планки, но можно и приклеивать, а профили под покраску даже прикручивать на саморезы с последующей шпаклевкой мест сверления.Кварцевый плинтус SPC крепятся на клей. Пластиковые устанавливаются на монтажную планку и подходят даже для не очень ровных стен. Пробковый тип клеится контактным клеем.
Алюминиевый профиль может прикручиваться и приклеиваться. Подвиды алюминиевых изделий — скрытый плинтус и микроплинтус. Первый устанавливается (на саморезы или жидкие гвозди) вертикально на бетонную стену, а затем отделка выводится по уровню выступающей части профиля. Микроплинтус имеет горизонтальное положение и при помощи специальных пружин просто вставляется в зазор между стеной и напольным покрытием.
Купить плинтус напольный подходящего дизайна
Плинтусы есть уже готовые к эксплуатации с декором под дерево, камень, точно повторяющие декор напольного покрытия, и в разных оттенках — белом, кремовом, алюминиевом и т.д. А есть и профили под покраску. С ними вы сами выбираете оттенок.
В нашем интернет-магазине можно плинтус напольный купить от разных производителей:
- Пластиковые плинтусы (Arbiton, Cezar, Идеал, Line Plast и т.д.);
- Плинтус МДФ (Таркетт, Smartprofile, Deartio, L-Decor и другие);
- Плинтус LDF (Ultrawood);
- Полиуретановые плинтусы (Orac, Perfect, включая гибкие модели);
- Плинтус из дюрополимера (Orac, Артпрофиль, Perfect plus, Декомастер, Arbiton, Cosca);
- Скрытый плинтус, микроплинтус (Ликорн, Pro Design);
- Кварцевые (Alpine floor, Fargo).
Выбирайте плинтус по характеристикам — высоте, толщине, а также по дизайну и материалу, ориентируясь на свой бюджет. Нужные параметры можно задать в фильтре каталога, чтобы проще подобрать нужные варианты.